Громадян турбують практичні питання митного оформлення

Громадян цікавлять питання, що стосуються митної справи. Про це свідчать численні звернення, що надійшли на урядову «гарячу лінію» минулоріч та з початку 2020 року.

Кабінет Міністрів України у грудні минулого року дав старт роботі нової Державної митної служби. Рішенням Уряду (розпорядження від 04 грудня 2019 р. № 1217-р) погоджено пропозицію Міністерства фінансів щодо можливості забезпечення здійснення з 8 грудня 2019 р. Державною митною службою функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється, з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи. В Уряді вважають, що від результативності митниці багато в чому залежить наповнення бюджету.

Водночас, відбулося скорочення кількості регіональних митниць з 26 до 16; запущено тестовий портал та кол-центр для скарг громадян; створено онлайн-калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні автомобілів тощо.

Державна установа «Урядовий контактний центр» (Центр) також долучилася до роботи Нової Митниці. З 26 листопада 2019 року на базі Центру було розпочато роботу «гарячої лінії» Державної митної служби України за номером 1548, на яку надійшло понад 2,5 тис. звернень (станом на 21.01.2020 р.).

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, загалом упродовж 2019 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 2 тис. звернень з питань митної справи. На більш як 1000 з них працівниками Центру надано заявникам необхідні роз’яснення та довідкові консультації. Решта – надіслані на розгляд органам виконавчої влади.

Аналіз проблематики звернень з митних питань, що надійшли на урядову «гарячу лінію», засвідчив, що найчастіше скарги громадян стосувалися затримки митного контролю та оформлення документів (переважно на території Львівської, Одеської, Закарпатської, Волинської та Київської міської митниць). Громадяни нарікали на кількагодинні і навіть неодноденні черги на митних постах («Умань» Уманської, «Одеса-центральний» і «Чорноморський» Одеської, «Ліски» і «Слобожанський» Дніпропетровської, «Городок» Львівської, «Ягодин» Волинської митниць тощо). Заявники висловлювали обурення, що митні формальності працівниками митниці не здійснювалися, причину не пояснювали; затримувались у зв’язку з проведенням додаткових процедур, наприклад, огляд товару, лабораторні дослідження, вимога надати додаткові документи тощо.

У зверненнях стосовно оплати митних платежів заявниками переважно оскаржувався розмір платежів при розмитненні товарів і транспортних засобів. Найчастіше громадяни повідомляли про завищення, на їх думку, митної вартості товарів та митних платежів, насамперед, працівниками Київської міської, Львівської, Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської митниць.

З питань дотримання правил переміщення через кордон найбільше зареєстровано звернень щодо правил перетину кордону автомобілями з іноземною реєстрацією та їх розмитнення. Зокрема, громадяни потребували роз’яснень стосовно: терміну перебування в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією без розмитнення; документів, необхідних для перетину кордону іноземним автомобілем тощо.

Заявників, зокрема суб’єктів підприємництва, турбувало питання скорочення кількості регіональних митниць та митних постів (наприклад, «Херсон-центральний»), що призвело до незручностей та матеріальних втрат у зв’язку із необхідністю транспортування вантажів до більш віддалених постів.

Так, наприклад, на урядову «гарячу лінію» звернулася жителька м. Херсон – директор приватного підприємства. Вона повідомила, що міський митний термінал по вул. Нестерова, 2-В у вересні 2019 року було реорганізовано та залишено для обслуговування тільки одного підприємства. Інші підприємства вимушені звертатися до єдиного терміналу в Херсонській області, що знаходиться у райцентрі – місті Олешки. Вартість послуг тут удвічі дорожча, натомість вибору у підприємств нема, і вони вимушені користуватися його послугами. Тому заявниця просила вжити заходів для відновлення роботи митного терміналу у м. Херсон.

За результатами розгляду звернення, Голова Комісії з реорганізації Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (далі – Митниця) повідомив, що через Херсонський міжнародний аеропорт суттєво збільшився пасажиропотік, який має стійку тенденцію до зростання в подальшому. З метою забезпечення діяльності Митниці в даному напрямку та ефективного використання людського ресурсу, були внесені зміни до її Організаційної структури з передачею штатних одиниць Сектору митного оформлення м/п «Херсон-центральний» до м/п «Херсон-аеропорт».

Крім того, місце доставки ТОВ «ОптЦентр», яке знаходиться за адресою м.Херсон, вул.Несторова, 2-В, не ліквідовано та продовжує своє функціонування, за умови використання його суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, якому належить місце доставки. Директора ТОВ «ОптЦентр» попереджено про необхідність вжиття заходів щодо вантажів, які будуть надходити на адресу інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Водночас, у Митниці поінформували, що відповідно до п. 1 та п. 3 ст. 247 Митного кодексу України митне оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів органів доходів і зборів протягом робочого часу, встановленого для цих органів, та в будь-якому органі доходів і зборів з пред'явленням їх цьому органу, якщо інше не передбачено Митним кодексом.

Киянка поскаржилася на затримку проходження митного контролю посилки, що була відправлена на її адресу з США 26.10.2019 року. Жінка зазначила, що відслідковує місцезнаходження посилки через міжнародний сайт, за інформацією якого 01.11.2019 року посилка прибула в м. Бориспіль та станом на 13.11.2019 року знаходиться на митниці. У зв’язку з цим вона просила вжити заходів для пришвидшення проходження митного контролю посилки та передачі її до ПАТ «Укрпошта».

Київською митницею Держмитслужби як правонаступником Київської міської митниці ДФС, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2019 року № 858 «Про утворення територіальних органів Державної митної служби», було розглянуто звернення, за результатами якого повідомлено про таке.

Міжнародне поштове відправлення (МПВ), про яке йдеться у зверненні заявниці, надійшло 11.11.2019 року у м. Київ до Дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта», а 14.11.2019 року було передано оператором поштового зв'язку для здійснення митного контролю. Після цього, за допомогою технічних засобів митного контролю (рентгенотелевізійної установки) МПВ того ж дня передано оператору поштового зв’язку АТ «Укрпошта» для подальшого вручення одержувачу. За інформацією, наявною на сайті АТ «Укрпошта», зазначене МПВ 15.11.2019 року вручене особисто одержувачу.

Під час зворотного зв’язку заявниця повідомила, що наступного дня після звернення на урядову «гарячу лінію» вона отримала посилку.

Заявник (внутрішньо переміщена особа) повідомив фахівцю урядової «гарячої лінії», що через бойові дії був змушений переїхати, наразі проживає у м. Добропілля Донецької області. 03 жовтня 2019 року, приблизно о 08:00, заявника було затримано під час проходження контрольно-пропускного пункту «Мар’їнка» та складено протокол про вилучення у нього стаціонарного комп'ютера. Матеріали були передані до суду, отримано рішення повернути заявнику вилучений пристрій. У зв’язку з тим, що в протоколі невірно був вказаний номер технічного засобу, заявник не зміг повернути вилучений у нього пристрій. Тому він просив допомоги в поверненні йому вилученого комп'ютеру.

У Головному управлінні ДФС у Донецькій області за результатами розгляду звернення поінформували, що товарно-матеріальні цінності, вилучені згідно з протоколом про адміністративне правопорушення від 03.10.2019 р., станом на 18.12.2019 року повернуті заявнику.

Довідково: за період з 14 по 20 січня 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 31 тисяча 918 звернень, з них телефоном – 28 024, через Інтернет – 3 894.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.