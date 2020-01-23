Учасницю АТО "Пуму" відпустили під домашній арешт

Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт учасницю АТО Інну Грищенко з позивним "Пума", яку підозрюють у причетності до замаху на вбивство жителя міста Косів Михайла Чекурака.

Відповідне рішення було ухвалене 23 січня, повідомила у коментарі Укрінформу її адвокат Олена Помазановська.

"Апеляційний суд скасував ухвалу Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і змінив на запобіжний захід - на цілодобовий домашній арешт за пропискою - Інни Грищенко", - сказала вона.

Запобіжний захід триватиме до 24 лютого.

Як повідомлялося, ветеранів АТО Інну Грищенко та її чоловіка Владислава правоохоронці затримали за підозрою у причетності до замаху на вбивство жителя міста Косів Михайла Чекурака восени минулого року.

Подружжя також фігурують у справі вбивства журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.

Фото: Громадське