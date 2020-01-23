Під час тестового перепису населення чверть українців не відкривали двері

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що близько 25% українців не відкривали двері представникам влади під час тестового перепису населення цього року.

Про це він заявив на брифінгу 23 січня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Близько 25% людей не відкривали двері, навіть якщо до них завітали п’ять разів. Коли кожен четвертий двері не відкриває — важко говорити про точність перепису”, - заявив він.

Як повідомлялося, перепис населення обійдеться державі у три-чотири мільярди гривень. За словами Дубілета, результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.