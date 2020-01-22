Facebook шукає менеджера з комунікацій у центрально-східній Європі

Одна з найбільших соціальних мереж Facebook оголосила конкурс на посаду менеджера з комунікацій у центрально-східній Європі.

Про це йдеться у оголошенні на сайті компанії.

"Ця особа підтримуватиме широкий спектр ініціатив найвищого рівня, у тому числі масштабні кампанії, орієнтовані на споживачів, ключові оголошення, запуск значних продуктів й просування пріоритетів нашої компанії", - заявили у Facebook.

У компанії додали, що розшукуваний фахівець працюватиме в офісі у Варшаві й повинен вільно володіти англійською й бодай однією з центральноєвропейських мов (українська, російська, польська, чеська, словацька, румунська). У обов'язки такого працівника входитиме співпраця зі ЗМІ й ряд інших завдань, у тому числі розробка планів втілення стратегій компанії.

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Про нову вакансію згадала і менеджер з публічної політики Facebook по Україні Катерина Крук. "У нас тут комсівська вакансія мрії. Дуже раджу подаватися. У цій ролі вам ніколи не доведеться розповідати одну історію двічі, натомість ви матимете змогу ділитися об’єднавчими історіями, що трапляються щодня у глобальній спільноті 2,8 млрд людей", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, минулого року кількість активних користувачів Facebook в Україні досягла 13 мільйонів.