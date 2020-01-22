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За участю "кіборгів" погасили марку на честь захисників Донецького аеропорту

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Укрінформ
Укрпошта ввела в обіг марку й конверт "Вони вистояли! Не витримав бетон" на честь захисників Донецького аеропорту.

Урочисте спецпогашення марки відбулося за участю "кіборгів" у Національному музеї історії України в Другій світовій війні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мені дуже приємно, що Укрпошта змогла долучитися до цього. Шматочком мистецтва – маркою й конвертом, ми вшановуємо пам’ять героїв. Скоро марка розійдеться по всьому світу й, можливо, навіть потрапить до країни, від якої ми були змушені захищатися в аеропорту», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Укрпошта ввела в обіг марку на честь захисників Донецького аеропорту / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Організатори заходу назвали символічним те, що на 22 січня припадає святкування Дня Соборності України.

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Для церемонії погашення були виготовлені спеціальні штабелі, які дійсні лише один день.

Як повідомлялося, 5 років тому завершились бої за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.

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