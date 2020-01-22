За участю "кіборгів" погасили марку на честь захисників Донецького аеропорту

Укрпошта ввела в обіг марку й конверт "Вони вистояли! Не витримав бетон" на честь захисників Донецького аеропорту.

Урочисте спецпогашення марки відбулося за участю "кіборгів" у Національному музеї історії України в Другій світовій війні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мені дуже приємно, що Укрпошта змогла долучитися до цього. Шматочком мистецтва – маркою й конвертом, ми вшановуємо пам’ять героїв. Скоро марка розійдеться по всьому світу й, можливо, навіть потрапить до країни, від якої ми були змушені захищатися в аеропорту», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Укрпошта ввела в обіг марку на честь захисників Донецького аеропорту / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Організатори заходу назвали символічним те, що на 22 січня припадає святкування Дня Соборності України.

Для церемонії погашення були виготовлені спеціальні штабелі, які дійсні лише один день.

Як повідомлялося, 5 років тому завершились бої за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.