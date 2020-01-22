У Малайзії скасували смертний вирок українцю

Засудженому до страти в Малайзії громадянину України скасували смертний вирок.

Про це Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова повідомила у Telegram.

"Саме завдяки спільним зусиллями Офісу Омбудсмана та українським дипломатам смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано. Він вже повернувся на Батьківщину та зустрівся зі своїм батьком", - написала вона.

Денісова розповіла, що Роман Золотарьов - ексучасник шоу "Х-фактор" та "Битва хорів". До ув’язнення він займався артистичною діяльністю в Україні, але ухвалив рішення поїхати до Бразилії на заробітки.

"Вже у квітні 2017 р. мав повернутися до України через раптове скасування домовленостей з роботодавцем. Вирушаючи додому, на прохання незнайомих осіб Роман погодився доправити до Лаосу валізу з речами, попередньо переконавшись, що там дійсно були лише речі", - розповіла омбудсмен.

Проте під час пересадки у міжнародному аеропорту м. Куала-Лумпур митні органи Малайзії його затримали. 29 березня 2019 р. Вищий суд м.Шах-Алам, засудив громадянина України до смертної кари (через повішання).

Денісова подякувала всім усім, хто долучився до звільнення Романа Золотарьова.

Фото: Telegram