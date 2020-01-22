"Живі ланцюги" Соборності: якими вони були

Цьогоріч першому "живому ланцюгу" до Дня Соборності України виповнюється 30 років.

Чим вражала ця символічна акція та як змінилася з роками – дивіться на світлинах Укрінформу.

Перший "живий ланцюг" в Україні було утворено 21 січня 1990 року – в переддень 71-ї річниці проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Тоді мільйони українців взялися за руки, з'єднавши в такий спосіб Івано-Франківськ (через Львів) і Київ.

"Живий ланцюг" біля Оперного театру в Києві 21 січня 1990 року.

Ця акція стала яскравим проявом єдності, прагнення українського народу до свободи, а також однією з наймасштабніших такого роду у світовій історії. Організували її патріотичні сили.

Учасники першого "живого ланцюга" стоять на проїжджій частині однієї зі столичних вулиць.

"Живий ланцюг" на київському проспекті Перемоги.

Ланцюг починався в Івано-Франківську від Центрального народного дому (колишньої резиденції парламенту ЗУНР і місця ухвалення Акта Злуки), йшов через Стрий (звідси розпочиналося відгалуження на Закарпаття), Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир до Києва. Початок ланцюга в Івано-Франківську зумовлений тим, що саме Івано-Франківськ (тодішній Станіславів) 1919 року був столицею ЗУНР. "Українська хвиля" простягнулася на близько 700 кілометрів.

Учасники акції єднання біля Університету Шевченка.

Люди стоять у "живому ланцюзі" на вулицях Львова.

Відтоді щороку на День Соборності України, 22 січня, люди стають у "живий ланцюг", щоб нагадати українцям про дві дати в історії української державності – 22 січня 1918 року, коли Центральна Рада ухвалила Четвертий Універсал, та 22 січня 1919 року, коли відбулося об'єднання УНР та ЗУНР в одну державу.

Щоправда, тепер акція набула локального характеру – активісти створюють невеликі кількатисячні "живі ланцюги" в різних містах України. Але вони зберігають своє значення – символ єднання української нації.

Так, у Києві вже понад 10 років утворюють "живий ланцюг" на мосту Патона. Всі охочі беруть участь в акції символічного об'єднання двох берегів Дніпра, умовно – двох частин України: правобережної та лівобережної.

Фото: Вадим Грига

Учасники "живого ланцюга" 2009 року до 90-ї річниці Дня Соборності України об'єднали два береги Дніпра на мосту Патона, утворивши прапор завдовжки 30 метрів. Крім того, влаштували конкурс розмальованих облич "Синьо-жовта усмішка".

Фото: Вадим Грига

У 2010 році акція в Києві отримала назву "Стань поряд – об'єднай Україну".

Фото: Олександр Космач

Столична акція "З'єднаємо береги Дніпра "живим ланцюгом" 2011 року виявилася вельми велелюдною. Понад 1000 учасників, взявшись за руки, витягнулися майже на весь півторакілометровий міст Патона.

Фото: Вадим Грига

Така ж чимала кількість учасників була й 2012 року.

Фото: Микола М'якшиков

А у Дніпрі (тогочасному Дніпропетровську) на акцію "Ланцюг єднання" 2012 року зібралися на Центральному мосту.

Фото: Олег Петрасюк

Кияни тримали 30-метровий державний прапор на мосту Патона й 2013 року.

Фото: Олег Петрасюк

2014 року на мосту Патона було декілька сотень киян. Уже під час акції надійшла страшна звістка про загибель в центрі Києва учасників Революції Гідності – Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.

Фото: Микола М'якшиков

Утворили "живий ланцюг"до Дня Соборності України й на Центральному мосту Дніпра.

Фото: Микола М'якшиков

Наступного, 2015-го, тут була акція "Дніпро єднає Україну". Її учасники прийшли з кілометровим рушником і синьо-жовтими прапорцями.

Фото: Дмитро Смольєнко

У Запоріжжі того ж року патріотичну акцію влаштували уздовж дороги на греблі ДніпроГЕСу.

Фото: Сергій Гудак

А в Ужгороді учасники всеукраїнської акції "Ланцюг єднання" тримали в руках 400-метровий прапор України.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Харків'яни трималися за руки, утворюючи "живий ланцюг", з нагоди Дня Соборності України біля пам'ятника Тарасу Шевченку 22 січня 2016 року.

Фото: Сергій Пустовіт

У Полтаві локація для символічного "живого ланцюга" – міст через Ворсклу, 22 січня 2017 року.

Фото: Євген Любімов

2018 року в Києві учасників збирав уже 11-й "живий ланцюг". Акція з нагоди відзначення 99-ї річниці проголошення Акта Злуки УНР й ЗУНР отримала назву "Живий ланцюг" Соборності – об'єднаємо береги Дніпра на мосту Патона".

Фото: Сергій Гудак

В Ужгороді цього ж року учасники урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України розгорнули 100-метровий державний прапор України.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

А жителі смт Пісочинна Харківщини сформували "живий ланцюг" уздовж Київської траси.

Фото: Олексій Ковальов

2019 року в Сєвєродонецьку на Луганщині містяни трималися за руки, утворюючи "живий ланцюг" до 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР.

Фото: Сергій Гудак

Ужгородці традиційно винесли на вулиці міста 100-метровий прапор України.

Фото: Геннадій Мінченко

На мосту Патона в Києві запалали фаєри учасників уже 12-го "живого ланцюга" з 30-метровим прапором України.

Фото: Євген Котенко

Традиції символічного нагадування про об'єднання УНР та ЗУНР в одну державу дотрималися й цьогоріч. Тон рухові учасників "живого ланцюга" в столиці активно задавали барабанщики.