Епіфаній провів панахиду за загиблими “кіборгами”

У Михайлівському Золотоверхому Соборі міста Києва митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив панахиду, приурочену до загибелі героїв оборони Міжнародного аеропорту «Донецьк».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні у Михайлівському Золотоверхому Соборі всіх нас зібрала наша любов до героїв. До того подвигу, який вони звершили заради кожного з нас. Заради своєї батьківщини, заради своєї родини і заради кожного з нас. Тому що завдяки їхньому подвигу сьогодні ми маємо мирне небо над головою. І ми молимося за те, щоб Господь сподобив нас, щоб в українській державі запанував мир. Але справедливий мир може запанувати тоді, коли ворог покине нашу українську землю. І ми віримо у нашу перемогу, тому що на нашому боці правда. Ми не прагнемо чужого, ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свою рідну спільну домівку. Тому всі ці випробування, які випали на долю нашого українського народу, ми неодмінно здолаємо і станемо ще більш духовно сильними", - сказав Епіфаній під час панахиди.

Панахида за загиблими захисниками Донецького аеропорту у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Він зазначив, що ми не маємо права забувати про ті жертви, які були покладені на вівтар української незалежності, і ми не маємо права забути про героїчний подвиг наших захисників. За його словами, символічним є те, що Михайлівський Золотоверхий Собор є тим місцем, де постійно лине молитва за наших новітніх героїв.

Епіфаній додав, що для українців молитва за героями має бути священним обов’язком, бо так ми проявляємо до них свою любов, саме ту любов, яку вони проявили до кожного з нас.

"Ми й надалі будемо молитися, будемо боротися, будемо відстоювати ті цінності, які є дорогими для кожного з нас. І той подвиг, який вони звершили, повинен і надалі всіх нас надихати до подальшої боротьби. Тому що агресор протистоїть і намагається нас поневолити не тільки фізично, а й духовно", - сказав митрополит.

Панахида відбулася з ініціативи громадського об'єднання "Серця Кіборгів".

Як повідомлялося, 5 років тому завершились бої за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні.

20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

Оборона Донецького аеропорту, яка стала символом незламності та мужності українських військових, тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.