"Досить рубати ліс": під Мінекоенерго - акція протесту

У Києві під будівлею Міністерства енергетики та захисту довкілля зібрались активісти, які виступають проти незаконної вирубки дерев у національних парках.

Мова йде про такі національні природні парки, як "Вижницький" у Чернівецькій області, "Голосіївський" у Києві, "Гуцульщина" в Івано-Франківській області та "Ужанський" на Закарпатті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акцію зібралось близько 20 людей. Із собою активісти принесли сокири та бензопили, якими розрубали і розпиляли перед Мінекоенерго дрова на знак протесту.

Читайте також: Уряд обговорює з ЄС створення ефективного ринку в сфері вирубки лісів

В руках вони тримають плакати з надписами "Досить рубати ліс" та "Ні рубкам в заповідниках".

Ситуація спокійна.