У "Борисполі" триває церемонія прощання із загиблими в катастрофі літака МАУ

У терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль" проходить церемонія прощання із загиблими в катастрофі літака авіакомпанії "МАУ" в Ірані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До місця прощання підходять люди з квітами. Президент Володимир Зеленський також поклав квіти і покинув залу терміналу B.

Лунає негучна сумна музика.

Поруч знаходяться медпрацівники і правоохоронці.

Перед цим в аеропорту відбулася закрита церемонія прощання з загиблими українцями для родичів і близьких.

Раніше повідомлялося, що літак, який доправив на батьківщину останки загиблих, об 11 годині приземлився у "Борисполі". З нього винесли одинадцять закритих трун, накритих державними прапорами. На летовищі при цьому були присутні Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представники Офісу Президента, уряду, керівництво компанії МАУ.

Потім жалобний кортеж рушив до терміналу В, де його зустріли працівники сфери цивільної авіації.

Церемонія вшанування пам’яті українських пасажирів та членів екіпажу збитого в Ірані літака авіакомпанії МАУ триватиме у терміналі В Міжнародного аеропорту “Бориспіль” до 19 години.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". 11 січня Іран визнав, що пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

На борту літака перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців, зокрема, пасажирки Ольга Кобюк і Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу - пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.

16 січня стало відомо, що завершилася ідентифікація тіл загиблих українців - експерти МВС отримали ДНК-профілі останків всіх 11 осіб.

Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.