ПЦУ привітала українців зі святом Хрещення Господнього

Православна церква України привітала українців з Водохрещем.

Відповідне привітання розміщене у Facebook.

"Сьогодні ми відзначаємо важливу для людства подію – Хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Таємничо освятивши водне єство через занурення в Йордан, Господь відкрив нам шлях до другого народження – від води і Духа, яким є Таїнство Хрещення, що вводить нас у єднання Святої Церкви. Спаситель прийняв Хрещення не заради Себе, бо був безгрішний, а заради нас, щоб ми могли звільнитися від пут гріха та смерті", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ відзначили, що свято іменується Богоявленням – "бо на Йордані втілений Син Божий явив Себе відкрито людям, а також відбулося одкровення всіх Тьох Осіб Пресвятої Тройці: Син зійшов у річні води, Отець голосом засвідчив про Нього, а Дух Святий зійшов з Небес у вигляді голуба".

"Свято Хрещення Господнього нагадує кожному, що ми маємо свідомо каятися у своїх гріхах, боротися зі спокусами та розпізнавати зло – і не давати йому стати перешкодою єднання з Богом. Нехай в цьому допоможе всім нам Господь. Зі святом!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, християни східного обряду 19 січня святкують Хрещення Господнє або Богоявлення.