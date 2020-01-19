В українських аеропортах на честь "кіборгів" зіграють військові оркестри
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"З метою вшанування подвигу Героїв, які самовіддано та мужньо боронили Донецький аеропорт, 20 січня 2020 року о 08:30 на території Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (термінал «D», третій поверх) відбудеться тематичне мистецьке дійство за участю Національного президентського оркестру та хору Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Особливе місце у заході буде відведено композиції, яка виконуватиметься на унікальному музичному інструменті – «Дзвони війни», виготовленому у 2016 році з гільз 152-мм артилерійських снарядів.
Також 20 січня 2020 року відбудеться всеукраїнська акція в аеропортах та інших місцях масового скупчення людей ще у восьми обласних центрах: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків, Чернігів.
16 січня Україна відзначала День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Оборона аеропорту тривала 242 дні - з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, і закінчилася після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту.
За стійкість і незламність українських захисників назвали "кіборгами". Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.
У Донецькому аеропорту та селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку "Дніпро-1", Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.
У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 "кіборгів", тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.
Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких - посмертно.