В українських аеропортах на честь "кіборгів" зіграють військові оркестри

20 січня 2020 року відбудеться всеукраїнська акція в аеропортах та в інших місцях масового скупчення людей на вшанування подвигу Героїв, які боронили Донецький аеропорт.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"З метою вшанування подвигу Героїв, які самовіддано та мужньо боронили Донецький аеропорт, 20 січня 2020 року о 08:30 на території Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (термінал «D», третій поверх) відбудеться тематичне мистецьке дійство за участю Національного президентського оркестру та хору Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Особливе місце у заході буде відведено композиції, яка виконуватиметься на унікальному музичному інструменті – «Дзвони війни», виготовленому у 2016 році з гільз 152-мм артилерійських снарядів.

Також 20 січня 2020 року відбудеться всеукраїнська акція в аеропортах та інших місцях масового скупчення людей ще у восьми обласних центрах: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків, Чернігів.

16 січня Україна відзначала День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Оборона аеропорту тривала 242 дні - з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, і закінчилася після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту.

За стійкість і незламність українських захисників назвали "кіборгами". Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.

У Донецькому аеропорту та селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку "Дніпро-1", Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 "кіборгів", тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких - посмертно.