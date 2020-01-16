Сезон грипу в Україні: за тиждень - понад 100 тисяч хворих

Впродовж тижня, з 6 по 12 січня, на ГРВІ захворіли 105 тисяч осіб.

Про це з посиланням на Центр громадського здоров'я повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"З 6 по 12 січня 2020 року на ГРВІ захворіли 105 260 людей, із них 61,5% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності склав 275,3 на 100 000 населення, що на 42,3% менше епідемічного порога по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зареєстровано 9 випадків грипоподібного захворювання та 17 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції.

Досліджено методом ПЛР 21 зразок, у 8 зразках матеріалів визначено віруси грипу: 6 — типу А(Н1)pdm09 і 2 — типу B.

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З початку епідемічного сезону зареєстровано 2 летальних випадки від ускладнень грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакцинувалися більше 1,3 тис. людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 230 тис. осіб.