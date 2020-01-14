На Житомирщині ще одна людина померла від грипу

На Житомирщині з початку року зафіксували другий летальний випадок через грип.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив завідувач відділу організації епідеміологічних досліджень Житомирського обласного лабораторного центру Анатолій Головченко.

«Упродовж останніх трьох тижнів в області зареєстровано 17 лабораторно підтверджених випадків грипу – у мазку із зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний. З початку року двоє людей померли від грипу, які не мали щеплень», - розповів Головченко.

Він додав, що з приводу ще одного летального випадку фахівці лабораторного центру наразі чекають підтвердження з лікарні.

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За його словами, упродовж минулого тижня в області на грип та ГРВІ захворіло 4767 осіб, що на 7,9% більше, ніж у попередній тижневий період. Зростання рівня захворюваності відбулося за рахунок дорослого населення.

Як повідомляв Укрінформ, першою жертвою грипу на Житомирщині стала жінка, яка пізно звернулася за допомогою та не мала щеплення.