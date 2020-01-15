Профспілки прийшли на Банкову через законопроєкт “Про працю”

Профспілки прийшли на Банкову через законопроєкт “Про працю”

Укрінформ
На мітинг біля Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на вулиці Банковій у Києві зібрались представники профспілок, які виступають проти законопроєкту №2708 "Про працю".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В акції взяли участь близько трьох тисяч активістів. Вони прийшли з прапорами різних профспілок і плакатами з надписами «Закон про рабство», «Робочий день 8 годин, а не 12».

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За правопорядком під час акції стежать близько 50 правоохоронців.

Ситуація спокійна.

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 "Про працю" зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року. Федерація профспілок України виступила проти цього законопроєкту, оскільки вважає, що він обмежує права робітників, та анонсувала протестні акції.

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