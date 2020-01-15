У “Голосі Україні” опублікували закон про визнання пластунів

У парламентській газеті "Голос України" опубліковано Закон "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху".

Закон № 385-IX також оприлюднено на сайті видання.

Документ визнає історичний внесок пластового руху в освіту дітей і молоді, здобуття та становлення української державності й створює засади державної політики щодо сприяння розвитку пластового й скаутського руху.

Згідно із законом, місія пластового і скаутського руху полягає у вихованні дітей та молоді на основі системи цінностей, що відображається у пластовій присязі, скаутській обіцянці, пластовому та скаутському законах, спрямованих на те, щоб зробити світ кращим, таким, у якому люди реалізують себе як особистості та відіграють конструктивну роль у суспільстві.

Документ дає змогу залучити пластові та скаутські громадські організації до розробки реалізації державних і місцевих програм. Крім того, пластові та скаутські громадські організації зможуть отримувати від держави матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку.

Серед іншого центральні органи виконавчої влади сприятимуть створенню за кордоном інфраструктури пластового та скаутського руху. На її базі мають вивчати або здійснювати освіту та виховання українською мовою.

Водночас втручання органів державної влади та місцевого самоврядування в діяльність скаутських громадських об’єднань не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Як повідомляв Укрінформ, 30 травня 2019 року Верховна Рада восьмого скликання ухвалила закон "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України".

4 вересня Президент Володимир Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання Пласту зі своїми пропозиціями. Глава держави назвав причиною ветування закону про державне визнання Пласту невідповідність його положень Конституції України. Крім того, зауваження Президента стосувалися того, що ухвалений закон передбачав створення переваг і привілеїв для функціонування лише однієї організації, що зумовлювало ризики для діяльності інших скаутських організацій.

17 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила цей закон з пропозиціями Президента Зеленського, глава держави підписав його 13 січня 2020 року.