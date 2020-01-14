МОЗ спростувало заяви антивакцинаторів про “виграш” справи у суді

Міністерство охорони здоров'я спростувало інформацію про виграш справи проти МОЗ в суді стосовно вакцинації, яка прозвучала в програмі "Геометрія Л" BIHUS info.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"У відео BIHUS info від 11 січня 2020 року була подана однобічна маніпулятивна інформація та антинаукові твердження противників імунізації, без дотримання балансу думок, коментарів лікарів. Фактично антивакцинатори отримали майданчик для розповсюдження дезінформації та брехні, можливість легітимізувати свою позицію. Зокрема, адвокат Сергій Гула представив себе, як “людину, яка вперше виграла “вакцинну справу” у Верховному суді проти Міністерства охорони здоров’я України”. Ця особа підміняє поняття “вакцинація” та “щеплення”, розповідаючи про діагностичний імунологічний тест (пробу Манту), який не є щепленням. Такі неправдиві твердження в умовах низького рівня охоплення щепленнями несуть загрозу національній безпеці, життю та здоров’ю українців”, - йдеться у повідомленні.

У МОЗ також наголосили, що раніше Сергій Гул вже робив подібні заяви, посилаючись на постанову Верховного Суду за справою № 128/2994/15-ц. Водночас у міністерстві підкреслюють, що у постанові суду йде мова про туберкулінодіагностику (пробу Манту) у 2006 році у Вінницькій області.

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“Проба манту – туберкулінова проба або діагностичний імунологічний тест – дозволяє своєчасно виявити хворих, інфікованих туберкульозом та осіб з підвищеним ризиком захворювання. Некоректно її називати “вакцинацією” або “щепленням”. Адже, на відміну від тесту, вакцина формує імунітет”, - наголошують в МОЗ.

В МОЗ нагадали, що іншою постановою Верховного Суду було підтверджено обов’язковість вакцинації.

У Міністерстві охорони здоров'я закликали перевіряти інформацію та її джерела, та не спекулювати темою вакцинації.