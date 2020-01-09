Слідчі відібрали зразки ДНК родичів жертв авіакатастрофи в Ірані

Офіс Генерального прокурора спільно з Нацполіцією вживає заходів із впізнання загиблих в авіакатастрофі літака “МАУ" в Тегерані.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії "МАУ" що слідував рейсом Тегеран-Київ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слідчі ГСУ НП разом із прокурорами Офісу Генерального прокурора провели ряд слідчих дій, зокрема, відібрали зразки ДНК у родичів жертв авіакатастрофи та проведено їх допит.

"Окрім того, Офіс Генерального прокурора вживає заходів із організації репатріації тіл загиблих в Україну та встановлення обставин авіакатастрофи",- зазначили в Офісі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який упав неподалік міжнародного аеропорту в Тегерані (Іран).

Глава держави також наголосив на необхідності проведення перевірки льотної придатності всього цивільного флоту.

У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Загинули всі 176 людей, які були на борту. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажири).