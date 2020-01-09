Офіс генпрокурора буде розслідувати небойові втрати серед військових

Офіс генпрокурора буде розслідувати небойові втрати серед військових

Укрінформ
Офіс генерального прокурора змінив структуру військової прокуратури об’єднаних сил для ефективного розслідування небойових смертей військовослужбовців.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 січня 2020 року погодив організаційні зміни в структурі та штатному розписі військової прокуратури об’єднаних сил щодо утворення відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо розслідування причин смертей військовослужбовців не у бойовій обстановці”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що діяльність відділу буде зосереджена на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів за фактами безповоротних втрат військовослужбовців у небойовій обстановці на території проведення операції об’єднаних сил.

Крім того, Офіс генерального прокурора ініціював перед Міністерством внутрішніх справ утворення при ГУ Нацполіції в Донецькій області окремого слідчого підрозділу для розслідування кримінальних проваджень, порушених за фактом небойових втрат.

фото: 5.ua

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