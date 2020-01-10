10 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні третій день Святок і Никанора; хто куди наступатиме і чи варто боятися нинішнього місячного затемнення.

Церква вшановує нині апостола від 70-ти Никанора, а також пам’ять 20 000 нікомедійських мучеників, у церкві спалених. Ця кривава драма розгорталася в Нікомедії (нині турецький Ізміт) – тодішній східній столиці Римської імперії на початку 4 століття, за правління римського імператора Максиміана (284-305), в добу Великого гоніння на християн. Спочатку події розгорталися навколо декількох осіб, серед яких була і Домна – язичницька жриця при імператорському дворі. Якось їй трапилося перше послання до Коринтян апостола Павла. Слова про любов, котра “довготерпить, милосердствує, не заздрить, не надимається, не гордиться, не шукає свого, яка все покриває і ніколи не перестає”, перевернули внутрішній світ жінки. Звісно, що вона забажала ближче познайомитися з християнами та християнським ученням, а невдовзі стала сповідувати цю релігію. У цьому їй неабияк допоміг єпископ Нікомедії святий Кирило. Згодом все більше людей виявилося залученими в цю драматичну історію, а закінчилося тим, що жорстокий правитель спалив 20 тисяч християн у церкві, та просто повбивав мало не всіх, хто сповідував християнство у місті. Щодо самого Максиміана, то кінчив він дуже погано – наклав на себе руки.

“Січень наступає — мороз людей обнімає”; Місяць яскравий — до ясної погоди, а блідий, покритий туманцем, — до снігу”. А ось коли над лісом або чагарниками повітря засиніє — чекай потепління”.

Іменинники сьогодні Петро, Софія, Гнат.

16-ий місячний день, повня в Ракові та кільцеве місячне затемнення. Затемнення як затемнення, менш впливове ніж грудневе сонячне. Можлива дестабілізація психоемоційного стану. Від погіршення самопочуття до певної драми (часом шекспірівського масштабу). Слідкуйте не тільки за словами, але й за тоном. Жодних знаків оклику. Уникайте перевтоми. Як і в будь-яку повню, сьогодні варто формувати навколо себе позитивне подієве й емоційне тло. Позитив має бути природнім і спокійним, а не притягнутим за вуха. Вплив цього місячного затемнення відчуватиметься впродовж двох тижнів і відіб’ється на побутовому рівні. Два знаки зодіаку — Козероги та Раки мають звернути особливу увагу на всі ті події, які викликатимуть у них певні переживання. Інших це зачепить, але значно менше.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1940 році – -30,7, а найтеплішим у 2007 – +9,8.