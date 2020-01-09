Літак із українськими фахівцями вирушив до Ірану для розслідування авіакатастрофи

Літак із українськими фахівцями вирушив до Ірану для розслідування авіакатастрофи

Укрінформ
Літак із українськими фахівцями вилетів до Ірану.

Про це повідомила речниця Президента України Юлія Мендель у Facebook.

"Літак із нашими фахівцями вирушив до Ірану.

Серед них - представники служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

Вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців", - повідомила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.

Раніше в МАУ оприлюднили список загиблих членів екіпажу літака - трьох пілотів та 6 бортпровідників.

Фото: ОП.

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