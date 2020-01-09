Літак із українськими фахівцями вирушив до Ірану для розслідування авіакатастрофи

Літак із українськими фахівцями вилетів до Ірану.

Про це повідомила речниця Президента України Юлія Мендель у Facebook.

"Літак із нашими фахівцями вирушив до Ірану.

Серед них - представники служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

Вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців", - повідомила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.

Раніше в МАУ оприлюднили список загиблих членів екіпажу літака - трьох пілотів та 6 бортпровідників.

Фото: ОП.