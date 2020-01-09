Вселенський Патріарх висловив співчуття щодо падіння літака МАУ

Вселенський Патріарх Варфоомій висловив співчуття з приводу сьогоднішньої катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», загибелі пасажирів та членів екіпажу.

Відповідну заяву було розміщено на сторінці Вселенського Патріарха у Facebook.

«Висловлюємо свої щирі співчуття підтримку Матері Церкви, молячись до всемогутнього Бога за спочинок душ жертв із семи країн», - йдеться у повідомленні.

Це послання Вселенського Патріархату було також відправлене на адресу Президента України Володимира Зеленського.

У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули.