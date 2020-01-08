Опублікували імена екіпажу літака, який розбився у Тегерані

Міністерство інфраструктури України оприлюднило імена членів екіпажу літака авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані 8 січня.

На борту літака перебувало троє пілотів та шестеро бортпровідників, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури у Facebook.

Пілоти: Наумкін Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович.

Бортпровідники: Статнік Катерина Олегівна, Матьков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгеніївна, Сологуб Юлія Миколаївна.

У відомстві також висловили співчуття родинам і близьким загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) і Канади (63). Серед загиблих також було 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, і по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: AA