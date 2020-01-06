У Словаччині в масовій ДТП постраждали п'ятеро українців - ЗМІ
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Укрінформ
У словацьких Татрах в неділю сталася масштабна дорожня аварія за участю 20 транспортних засобів, в якій постраждали українці.
Про ДТП повідомляє портал HNonline.
"На автотрасі D1 за Шпишским Швторком сталася масова аварія, в якій зіткнулися 17 автомобілів, два мікроавтобуси та один автобус", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, як зазначає портал, на місці ДТП постраждали двоє людей. На момент аварії в транспортних засобах була 41 людина.
Водночас спільнота “Спеціальний контроль” повідомляє, що в аварії поблизу словацького міста Попрад на автодорозі D1 постраждали 10 людей, серед них і п’ятеро українців.
Зазначається, що двох постраждалих українців доправили до клініки. У них незначні травми.
Мікроавтобус з українцями прямував із Праги на Львівщину.
Причиною ДТП стала негода на автотрасі D1.
Фото: поліція Словаччини