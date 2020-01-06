У Словаччині в масовій ДТП постраждали п'ятеро українців - ЗМІ

У словацьких Татрах в неділю сталася масштабна дорожня аварія за участю 20 транспортних засобів, в якій постраждали українці.

Про ДТП повідомляє портал HNonline.

"На автотрасі D1 за Шпишским Швторком сталася масова аварія, в якій зіткнулися 17 автомобілів, два мікроавтобуси та один автобус", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, як зазначає портал, на місці ДТП постраждали двоє людей. На момент аварії в транспортних засобах була 41 людина.

Водночас спільнота “Спеціальний контроль” повідомляє, що в аварії поблизу словацького міста Попрад на автодорозі D1 постраждали 10 людей, серед них і п’ятеро українців.

Зазначається, що двох постраждалих українців доправили до клініки. У них незначні травми.

Мікроавтобус з українцями прямував із Праги на Львівщину.

Причиною ДТП стала негода на автотрасі D1.

Фото: поліція Словаччини