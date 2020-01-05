У Мінцифри розповіли, як “працюватиме” єдиний номер виклику екстреної допомоги "112"

В Україні з'явиться єдиний номер виклику поліції, пожежної, рятувальної служби, швидкої допомоги і в майбутньому інших екстрених служб (газ, Укравтодор, міські служби).

Про це повідомляє радниця міністра цифрової трансформації України Яніка Мерило у Facebook.

"Людина набирає номер 112 і сповіщає про те, що відбувається. Оператор 112 вносить інформацію в систему і відповідно до проблеми відправляє екіпаж поліції, швидкої допомоги або пожежну службу, або відразу кілька служб. Бригади мають виїхати протягом хвилини "зі зняття трубки". Після прийняття виклику програма 112 за секунди збирає карту події - де людина, яка потребує допомоги, яка служба має реагувати, де найближча бригада", - написала вона.

Мерило зазначила, що спільне реагування дає змогу швидше й ефективніше встигати на допомогу в повній взаємодії служб.

За її словами, в Естонії номер "112" працює вже багато років і, як результат, постійно скорочується час на виїзд на виклик.

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"У 2019 році поліція встигала на місце події в середньому за приблизно 12 хвилин. Швидка допомога має встигати на виклики C і D за 15 хвилин, а за фактом встигає на більшість випадків за 10 хвилин. Навіть в Естонії дійти до такого рівня зайняло багато років , але результат очевидний. Дуже дякую МЗС Естонії, що в рамках програми розвитку створення 112 в Україні консультують у тому числі й творці 112 і Рятувальної Служби Естонії ", - зазначила вона.

Мерило повідомила, що зараз йде робота над пілотними версіями в Київській та Дніпровській областях.