"Свята без тата": волонтери передали три тисячі подарунків дітям учасників АТО/ООС

У рамках акції «Свята без тата» до Різдвяних свят волонтери з України та Польщі сформували понад три тисячі подарунків для дітей воїнів, які загинули, поранені або ж і нині захищають Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Це щорічна благодійна акція в Польщі зі збору коштів і подарунків для українських дітей до Різдвяних свят... Нині в подарунковому списку "Свята без тата" понад три тисячі дітей з усієї України", - йдеться у повідомленні.

Збір коштів триває з листопада по січень. Впродовж двох місяців волонтери збирають кошти на закупівлю солодощів та подарунків, а напередодні свят, всі подарунки доправляються до адресатів по всій Україні. Акція вже давно вийшла за межі Європи і тепер до неї долучаються волонтери з Австралії, Канади, США, Індії та Лівану.

Читайте також: Мер Сум обіцяє залишити пільги родинам загиблих захисників

Засновником проєкту є волонтерська «Ініціатива Героям Майдану» у Варшаві.

Фото: mil.gov.ua