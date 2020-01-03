Супрyн обурена, що Facebook видалив її пост про Бандеру

Facebook видалив пост екс-очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун, присвячений Степану Бандері.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора служба підтримки Фейсбук повідомила мене, що допис про Степана Бандеру, де я вжила декілька його цитат, прихований через “порушення стандартів спільноти щодо “hate speech/пропаганду ненависті”, - йдеться у дописі.

Супрун навела критерії, які Facebook використовує при визначенні пропаганди ненависті в дописах користувачів, і зазначила, що в її дописі не було нічого, що порушувало б стандарти спільноти.

"Але це не завадило заблокувати допис, який набрав більше ніж 6 тисяч поширень і охопив понад пів мільйона читачів", - написала Супрун.

Вона наголосила, що не вперше її дописи блокуються Facebook, зокрема у вересні був прихований пост про формулу Штайнмаєра.

За словами ексочільниці МОЗ, також як образливий було визначено допис про Бандеру Молодіжного Націоналістичного Конгресу, водночас, дописи, які реально пропагують насильство, залишаються поза увагою модераторів.

"У видаленому пості, окрім прізвища “Бандера”, не було жодного слова чи цитати, які потенційно б можна було вважати образливим, лише привітання з народженням. Але схоже, що російські боти дуже хочуть, аби у нашому інформаційному просторі будь-які згадки про Степана Бандеру було знищено. Це лише декілька прикладів щодо того, наскільки потужно Фейсбук не справляється з озвученою місією і як, насправді, політики цієї соціальної мережі стали інструментом у гібридній війні", - вважає Супрун.