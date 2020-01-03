Варфоломій не підтримав ініціативу Москви щодо проведення собору в Йорданії

Вселенський Патріарх Варфоломій не підтримав ініціативу Московського патріархату, викладену в листі до нього Патріархом Єрусалимським Феофілом, про проведення всеправославного собору в Йорданії, де б мало серед інших розглядатися «українське питання».

Про це написав Панайотис Андріопулос у своєму блогу на ресурсі «Світло Фанара».

«Вселенський Патріарх відповів на лист Феофіла Єрусалимського грецькою і суворим тоном, вважаючи Єрусалимського патріарха абсолютно некомпетентним для таких кроків», - йдеться у тексті.

Андріопулос вказує, що патріарх Єрусалимський Феофіл написав листа Вселенському Патріарху, в якому виступив з ініціативою проведення всеправославного собору в Йорданії «за пропозицією Московського патріархату». При чому лист був написаний не грецькою, а англійською мовою, що за даними автора блоку, відбувається вперше.

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Андріопулос зазначив, що ініціатива проведення всеправославного собору в Йорданії не була підтримана більшістю предстоятелів, у т.ч. й тих, що раніше висловився проти автокефалії Православної церкви України.

Єрусалимський патріарх Феофіл відвідував з візитом Москву в листопаді минулого року. Після чого у Московському патріархаті висловили надію, що він «стане гарантом і свідком єдності православ'я», а також «зуміє подолати наслідки беззаконних дій щодо української церкви».

Проведення Всеправославного собору в Аммані, який начебто мав на меті розв'язання існуючої кризи у православному світі та зібрання якого ініціювали в Москві, як прогнозували деякі експерти, мав стати майданчиком для піддання ревізії питання української автокефалії.