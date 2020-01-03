В Україні від грипу померла ще одна людина
Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.
"Чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу А встановлено лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 хворий помер", - йдеться у повідомленні.
Загалом з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, із них 79% - діти. З початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.
У Центрі громадського здоров'я нагадали, що профілактикою грипу є щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.
Симптоми грипу: раптовий початок хвороби; головний біль; ломота у м’язах та суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла до 38 °С і вище; кашель; в окремих випадках — блювота і пронос.
За перших симптомів обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря.
Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня на Одещині від грипу A (H1N1) pdm09 померла однорічна дитина. У Харкові також офіційно підтверджено ще дві смерті від грипу А - померли 62-річна жінка та дитина.