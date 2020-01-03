В Україні від грипу померла ще одна людина

В Україні зафіксовано ще одну смерть від ускладнень грипу.

Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу А встановлено лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 хворий помер", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, із них 79% - діти. З початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.

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У Центрі громадського здоров'я нагадали, що профілактикою грипу є щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.

Симптоми грипу: раптовий початок хвороби; головний біль; ломота у м’язах та суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла до 38 °С і вище; кашель; в окремих випадках — блювота і пронос.

За перших симптомів обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня на Одещині від грипу A (H1N1) pdm09 померла однорічна дитина. У Харкові також офіційно підтверджено ще дві смерті від грипу А - померли 62-річна жінка та дитина.