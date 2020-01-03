9 кораблів та 7 катерів морської охорони пройшли планові ремонти на підприємствах Ізмаїла, Миколаєва, Одеси та Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Залізним охоронцям морських рубежів проведено роботи із відновлення корпусів, обслуговування двигунів та технічного оснащення, регламентні роботи озброєння", - йдеться у повідомленні.

Кораблі і катери морської охорони пройшли плановий ремонт / Фото: Державна прикордонна служба України

Як зазначається, флагман морської охорони "Григорій Куроп'ятников" та ще три кораблі Морської охорони після закінчення ремонту вийшли в море на службу у передсвяткові і святкові дні, відпрацювали вишкіл та злагодженість екіпажів після тривалої перерви на ремонт. Також було проведено навчальні стрільби, перевірено справність та готовність корабельної зброї.

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Крім того, оновлено дві рибальські шхуни, які були конфісковані у браконьєрів і відтоді перебувають в складі Держприкордонслужби. Відтепер з оновленими двигунами та спецобладнанням "Аметист" і "Онікс" стануть ефективнішими у протидії браконьєрській, контрабандній та іншій протиправній діяльності на морі.