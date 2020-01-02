На пожежах у перший день нового року загинули 15 українців - ДСНС

Протягом 1 січня на пожежах в Україні загинули 15 осіб, ще семеро дістали ушкодження.

Про це інформує ДСНС.

“Жахливою звісткою розпочинається нове десятиліття в Україні: 15 громадян загинули на пожежах упродовж першого дня нового 2020 року. Ще семеро українців 1 січня отримали травми різного ступеню тяжкості”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, кількість пожеж у житловому секторі цього дня зросла майже у двічі - зафіксовано 138 таких випадків.

“Основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами”, - констатують у рятувальній службі.

У зв'язку з цим ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки. Зокрема, обмежити у святковий період використання піротехнічних виробів (у тому числі петард і бенгальських вогнів), а також не використовувати несертифікованих та низькоякісних електрогірлянд.

Фото: dsns.gov.ua