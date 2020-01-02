Три прокурори у справах Майдану пройшли співбесіди і залишаться на посадах

За підсумками співбесід в Офісі генерального прокурора на посадах залишаться прокурори, які розслідували масові розстріли на Майдані.

Про це інформує hromadske.

«Прокурори у справах Майдану Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов успішно пройшли співбесіди в Офісі генерального прокурора та залишаються на займаних посадах», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом за результатами співбесід на керівні посади Офісу генпрокурора зарахували 36 осіб, відмовили чотирьом.

Як повідомлялося, в Офісі генерального прокурора 2 січня відбувалися співбесіди щодо затвердження на адміністративні посади. Зокрема, кваліфікаційну атестацію проходили прокурори з прокурорської групи, які розслідували масові розстріли на Майдані: Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов.

З 2 січня в Україні діє вже не Генпрокуратура, а Офіс генерального прокурора. Він охоплює 12 департаментів та 8 окремих управлінь. В Офісі працюватимуть 1,5 тисячі службовців замість 2,5 тисячі, які працювали у ГПУ.