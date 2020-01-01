Рівень довіри українців до предстоятеля ПЦУ перевершив очікування - релігієзнавець

За останніми соціологічними опитуваннями, предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію довіряють 39% українців, що набагато більше, ніж очікувалося, адже він лише рік очолює Помісну церкву.

Про це сказала доктор філософських наук, релігієзнавець Людмила Филипович в інтер'вю UATV.

“Ми ... не думали, що за цей рік, наприклад, довіра до нового предстоятеля об'єднаної церкви Епіфанія буде такою високою: на сьогодні 39% українців заявили про те, що вони довіряють Епіфанію. Це більше, ніж, наприклад, рівень довіри до Онуфрія (32%) або Філарета (29%)", - сказала вона.

За її словами, цікаво, що 42% українців заявили про довіру Папі Римському. "Що стосується предстоятеля Російської православної церкви Кирила, то вперше рівень недовіри перевищив рівень довіри”, – сказала релігієзнавець.

Вона також нагадала, що за рік, що минув після утворення ПЦУ, її визнали три церкви: сам Вселенський патріархат, Елладська церква і Александрійський патріархат.

“Для порівняння, від моменту проголошення свого патріархату в Росії і до його визнання минув 141 рік. Ми розуміємо, що це ХV – XVI століття. Тоді були зовсім інші умови для комунікації, ніж зараз”, – зазначила Филипович.

За її словами, експерти від початку говорили, що обвального визнання ПЦУ не буде, тому що церква тривалий час перебувала в ізоляції, її не випускали на міжнародну арену, не було знайомства навіть на рівні архієпископів - цими лаврами користувалися лише ті, хто був частиною РПЦ.

Зараз триває процес знайомства з новою церквою, і, на переконання релігієзнавця, кількість церков, які визнають ПЦУ, буде збільшуватися. Але потрібно активно працювати в цьому напрямку, наголосила Филипович.

“Отриманням Томосу і створенням церкви завершується процес національного самоусвідомлення українського народу. Крім того, українці показали, що здатні заради спільної мети об’єднуватися”, – заявила фахівець.

Як повідомлялося, 11 жовтня 2018 року синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію Православної церкви в Україні.

У грудні в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ і обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. До складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква і окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

6 січня 2019 року нова Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Фото: UATV