Дзвін пам'яті на території Міноборони сьогодні вдарив двічі

На території Міністерства оборони відбувся щоденний церемоніал вшанування військовослужбовців, які загинули цього дня внаслідок російської збройної агресії на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

"Сьогодні, 1 січня, у Залі пам’яті захисників України, що на території Міністерства оборони України, відбувся щоденний церемоніал вшанування військовослужбовців, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на Сході нашої держави. Дзвін пам’яті пролунав двічі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нагадали у Міноборони, 1 січня, захищаючи Україну від російського збройного агресора, віддали життя солдат Любомир Подфедько (у 2015 році) і старший солдат Микола Голубєв (у 2019-му).