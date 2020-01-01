Дзвін пам'яті на території Міноборони сьогодні вдарив двічі
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Укрінформ
На території Міністерства оборони відбувся щоденний церемоніал вшанування військовослужбовців, які загинули цього дня внаслідок російської збройної агресії на Донбасі.
Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.
"Сьогодні, 1 січня, у Залі пам’яті захисників України, що на території Міністерства оборони України, відбувся щоденний церемоніал вшанування військовослужбовців, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на Сході нашої держави. Дзвін пам’яті пролунав двічі", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, нагадали у Міноборони, 1 січня, захищаючи Україну від російського збройного агресора, віддали життя солдат Любомир Подфедько (у 2015 році) і старший солдат Микола Голубєв (у 2019-му).