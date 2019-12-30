На акції “Cвята без тата” волонтери зібрали 3 тисячі подарунків для дітей учасників АТО

Українські волонтери зібрали у Варшаві, а також в Україні 3 тисячі подарунків для дітей учасників АТО, чиї батьки загинули на сході, отримали поранення, або й сьогодні перебувають на передовій.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу розповіла одна з ініціаторок акції “Свята без тата” волонтер Вікторія Батрин.

На акції “Cвята без тата” українські волонтери зібрали 3 тисячі подарунків для дітей учасників АТО

“Ми вже підготували та переправили в Україну усі заплановані на цей рік подарунки. Загалом це три тисячі”,- повідомила волонтер.

За її словами, більше половини із загальної кількості подарунків перевезено напередодні з Польщі в Україну, вони потраплять до дітей героїв АТО у 10-ти областях України. Ще у чотирьох областях подарунки готували місцеві волонтери.

“Перші вручення вже відбулися. Думаємо, що до Різдва 90% подарунків вже потраплять до малечі”, - зазначила співініціатор акції “Свята без тата”.

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Батрин повідомила, що волонтери також хочуть додатково зібрати подарунки ще для майже 900 дітей, списки яких отримано два тижні тому. Вона зазначила, що волонтери намагатимуться зібрати необхідні кошти, аби зробити подарунки дітям до Водохреща, 19 січня.

Як повідомлялося, “Свята без тата” – щорічна благодійна акція у Польщі зі збору коштів і подарунків для дітей, які втратили батьків на війні на сході України. Подарунки українським дітям волонтери вручають під час Різдвяних свят. Акція проводиться вшосте поспіль. Її співорганізаторами є мати і донька Галина Андрушков і Вікторія Батрин, яким допомагають десятки волонтерів у Польщі та Україні.

Кошти на підтримку акції можна перерахувати на краудфаундинговій платформі.