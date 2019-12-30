В Україні запрацює call-центр для потерпілих від торгівлі людьми та насильства

У 2020 році в Україні запрацює гаряча лінія для потерпілих від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та стосовно дітей.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

“Відкриття та робота колцентру буде запроваджена протягом декількох місяців, адже функціонування повинно бути якісним, професійним, ефективним. З нового року розпочнеться підготовка фахівців, облаштування самого центру та функціонування цих процесів”, - повідомив заступник міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.

За його словами, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вже підписав відповідну Постанову КМУ №1145 щодо створення колцентру.

Приймання звернень громадян відбуватиметься за номером 15-47.