У мережі з'явилися фотографії полювання Шуфрича на вимираючих тварин

Член парламентської фракції "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич полював на рідкісних тварин в Африці.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

Ним були вбиті рідкісні тварини, яким загрожує знищення.

Серед трофеїв депутата – три чорних носороги, бура гієна, дві антилопи та леопард.

На сайті агентства також повідомляється, що Шуфрич "перший і єдиний мисливець", якому вдалося вбити представників трьох підвидів чорного носорога: Diceros bicornis bicornis (пустельний чорний носоріг) в Намібії, Diceros bicornis minor (рідколісний чорний носоріг) і Diceros bicornis michaeli (східноафриканський чорний носоріг) в ПАР.

Інформація про участь українського політика в африканському сафарі на сайті агентства Thormählen & Cochran Safaris датується березнем 2015 року. Проте активне поширення цих даних в Мережі почалося 28 грудня цього року, після публікації спільноти Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari, яка виступає за заборону полювання, у Facebook.

Нагадаємо: чорний носоріг відноситься до видів, яким загрожує знищення. Три підвиди чорного носорога вже вимерли. Популяція цих тварин сьогодні становить понад 4 тисячі особин.

Фото: africatrophyhunting.com