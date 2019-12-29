Поки ексберкутівці у СІЗО, активісти продовжать чергування

Активісти продовжують моніторити ситуацію із вивезенням ексберкутівців з території Лук'янівського СІЗО у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця подій.

"Стан зараз такий: все ще є інформація, що беркутівці - всередині, а тому, поки не відбудеться обмін, дуже важливо, щоб люди підтягнулись і допомагали у блокуванні всіх виходів", - зазначив один з активістів-координаторів Влади Грезєв.

Він додав, що наразі частина людей перебуває під СІЗО ще з ночі, "а декотрі - ще зранку, з суду".

Наразі на місці чергують до сотні людей та близько десяти автівок - активісти чергують по черзі та періодично гріються в автомобілях.

До центрального входу СІЗО також підійшов народний депутат, колишній бранець Кремля Ахтем Чийгоз.

Поруч із центральним входом чергують правоохоронці, також присутні представники поліції діалогу.

Як повідомляв Укрінформ, Київський апеляційний суд 28 грудня 2019 року виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу "Беркут" у справі про розстріли на Майдані.

Раніше у Київському апеляційному суді один з новопризначених прокурорів, Сергій Куций, підтвердив, що 5 ексберкутівців є у списках на обмін.

Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Загалом, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка й Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.