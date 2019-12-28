Смерть від наркозу: аптеки перевіряють на препарати з “чорного списку”

Проводиться перевірка серії препаратів, які ймовірно призвели до тяжких побічних реакцій у пацієнтів.

Ці лікарські засоби заборонені, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У пресслужбі зазначили, що у місті Кам’янське на Дніпропетровщині постраждало сім пацієнтів ймовірно внаслідок застосування лікарського засобу «Дипрофол». МОЗ України 20 грудня створило Комісію з перевірки серйозних побічних реакцій після застосування препарату.

"В ході екстреного засідання Комісії Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» було повідомлено про факти виявлення випадків тяжких побічних реакцій (в тому числі з летальними наслідками) після застосування ймовірно лікарського засобу “Дипрофол” та інших лікарських засобів, що застосовувались під час та після проведення хірургічного втручання пацієнтам. Станом на 28 грудня 2019 року триває посилений фармаконагляд Державним експертним Центром МОЗ України та вивчення карт повідомлень, поданих лікувально-профілактичними закладами, де стались події", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що з метою перевірки невідповідності якості або можливої фальсифікації лікарських засобів, можливих порушень холодового ланцюгу зберігання та транспортування лікарських засобів, Держлікслужбою заборонено, зокрема, такі серії препаратів: “Дипрофол” в ампулах серії 19000015 та серії 18000241, виробництва ПАТ «Фармак», Україна; розчин для ін’єкцій “Дитилін-Біолік” серії 106007/19, виробництва ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», Україна; розчин для ін’єкцій “Атракуріум-Ново” серії 140319, виробництва ТОВ фірми «Новофарм-Біосинтез», Україна. З повним переліком можна ознайомитися тут.

Наразі Держлікслужбою направлено відповідні доручення Державним службам з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій та Дніпропетровській областях про здійснення відбору зазначених лікарських засобів та направлення їх до уповноважених лабораторій.

Станом на сьогодні Держлікслужба вилучила зразки цих лікарських засобів безпосередньо з аптек та аптечних пунктів, де пацієнти могли їх придбати, та прослідкувала ланцюг їх постачання. За розпорядженнями Держлікслужби підпорядкованими лабораторіями триває контроль якості зазначених лікарських засобів.

За результатами отриманих даних лабораторного контролю Міністерством охорони здоров’я України буде ініційовано рішення щодо проведення перевірки дотримання ліцензійних умов з медичної практики.