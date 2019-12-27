Мінцифри хоче запускати нову електронну послугу щотижня

Міністерство цифрової трансформації України кожного тижня хоче впроваджувати нову цифрову послугу.

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на брифінгу 27 грудня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми намагаємося кожного тижня запускати нову цифрову послугу, нещодавно ми запустили “Електронний кабінет забудовника”, це перша автоматична послуга без участі чиновника”, - сказав він.

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Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України вже тестує кілька цифрових послуг: “Електронний кабінет забудовника”, платформу “Мережа” та інтернет-портал e-transport.gov.ua, який об’єднав електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі.