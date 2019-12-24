Мінцифри планує відкрити освітні хаби по всій країні

Міністерство цифрової трансформації планує відкрити освітні хаби для навчання цифровій грамотності українців по всій країні.

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на брифінгу 24 грудня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо навчити цифровій грамотності шість мільйонів українців за рік. Наступного року ми будемо відкривати хаби офлайн. За кілька років ми дійдемо в усі селища та міста", - сказав він.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації вже тестує кілька послуг онлайн: мобільний додаток "Дія", платформу "Мережа" та "гарячу лінію" для підприємців.