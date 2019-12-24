Мінцифри планує відкрити освітні хаби по всій країні

Мінцифри планує відкрити освітні хаби по всій країні

Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації планує відкрити освітні хаби для навчання цифровій грамотності українців по всій країні.

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на брифінгу 24 грудня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо навчити цифровій грамотності шість мільйонів українців за рік. Наступного року ми будемо відкривати хаби офлайн. За кілька років ми дійдемо в усі селища та міста", - сказав він.

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Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації вже тестує кілька послуг онлайн: мобільний додаток "Дія", платформу "Мережа" та "гарячу лінію" для підприємців.

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