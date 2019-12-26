Більше половини іграшок в Україні не відповідають техрегламенту

З відібраних на перевірку в 2019 році Головним управлінням Держпродспоживслужби у Києві 135 зразків іграшок 102 не пройшли дослідження на відповідність техрегламенту безпечності.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві Дмитро Байраченко.

"За 2019 рік було відібрано у суб'єктів господарювання 135 зразків іграшки, з яких 102 зразки не пройшли (тест на) вимоги до технічних регламентів та санітарних норм, а 23 зразки ще у лабароторії", - зазначив він.

За словами т.в.о. заступника начальника Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві Віталія Караулова, типовими порушеннями були: перевищення вмісту шкідливих матеріалів, неякісні матеріали, інтенсивність запаху, займистість матеріалу, надмірний звуковий тиск, неякісні збірка та конструкція іграшки, відсутність інструкції, попереджень, вікового зазначення для використання іграшки, відсутність адреси імпортера, зареєстрованої торгівельної марки, знаку відповідності тощо. Також на ринку була присутня велика кількість підробок.

Інформацію щодо великої кількості іграшок сумнівної якості у торгівлі підтверджують.

"За нашими спостереженнями, на ринку України близько 50-60 відсотків іграшок, які реалізуються, не відповідають встановленим вимогам законодавства. Нами зафіксовані випадки, коли іграшки є підробкою, коли на них немає жодних документів, маркування не містить всіх визначених вимог, а покупцю надають інформацію, десь скопійовану або "викачану" з інтернету", - зазначила у цьому зв'язку директор Української асоціації індустрії іграшок Наталія Іваненко.

За її словами, безпосередньо на іграшці має бути така інформація: назва, артикул, вікове призначення; назва та адреса виробника (якщо це українська продукція) або імпортера (якщо товар іноземного походження). Також мають бути інструкції з використання, попередження, обов'язково знак-трилисник, який означає відповідність технічному регламенту безпечності іграшок. І вся ця інформація має бути вказана українською мовою.

Іваненко звернула увагу на те, законодавство України дозволяє повертати неякісні іграшки, як і будь-який неякісний товар. Єдиним винятком є м'які та надувні іграшки.

Експерти також закликали повідомляти Держпродспоживслубу у разі, якщо є сумніви щодо якості іграшок, проте - з підтвердженням свого звернення фактичними матеріалами.

Фахівці назвали низку чинників, на які варто звертати увагу під час купівлі іграшки. Зокрема, ознаками підробки можуть стати різкий, неприємний запах. Потрібно також звертати увагу на те, чи є необроблені або погано оброблені краї, чи є іграшка міцною, чи відповідає дитині за віковим призначення. Мають бути наявні документи, які дозволяють ідентифікувати продавця- підприємство чи фізичну особу-підприємеця. При продажу іграшки має бути наданий товарний чи фіскальний чек. А продавець повинен мати декларацію відповідності товару - документ, який містить санітарно-епідеміологічні висновки та має збігатися з інформацією на самій іграшці.