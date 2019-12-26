Рання діагностика онкології з 2020 року буде безкоштовною — Нацслужба здоров’я

У 2020 року українці зможуть безоплатно пройти ранню діагностику новоутворень в рамках Програми медичних гарантій.

Про це йдеться у пресрелізі Національної служби здоров'я, який є в розпорядженні Укрінформу.

Як зазначається, інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень визначено пріоритетними напрямами. Вони будуть безоплатними для українців. Національна служба здоров’я України оплатить лікарням ці послуги.

"Впровадження ранньої діагностики онкозахворювань дає можливість врятувати тисячі життів наших громадян. Саме тому інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень - мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія - визначено пріоритетними послугами та будуть безоплатними для українців. На це у Програмі медичних гарантій, що у повному обсязі запрацюють у 2020 році, виділено близько 1 мільярда гривень",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень слід обов’язково мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря.

Підставою для проведення безоплатних інструментальних досліджень є й вік пацієнта. Мамографія призначається жінці від 40 років та старше, гістероскопія – від 50 років та старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія – від 40 років і старше.

Ендоскопія буде кількох видів, зокрема, діагностична, з забором аналізу біопсії та з лікувальною маніпуляцією. Гістологічні обстеження теж входять у вартість, тобто будуть безоплатними для пацієнта.

Усі обстеження будуть проводитися із дотриманням стандартів знеболення.

У НСЗУ наголосили, що для того, щоб медзаклад почав отримувати кошти за пріоритетним тарифом, він має відповідати вимогам Національної служби здоров’я України до надавачів таких послуг, зокрема, мати сучасну медичну апаратуру. Наприклад, мамографія має проводитися лише на цифровому мамографі, при ендоскопії слід використовувати лише відеообладнання.

Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань. За даними Національного канцер-реєстру, щорічно близько 140 тисяч українців дізнаються, що у них рак. Злоякісні новоутворення вражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку.

Щороку від раку помирають більше 65 тисяч українців, 35% з них – люди працездатного віку. Показник смертності при цьому є значно вищим в порівнянні з розвинутими країнами Європи.

Українці часто звертаються до лікарів, маючи вже запущені форми онкозахворювань. Це впливає і рівень одужання, і на вартість лікування. Що раніше виявлено хворобу, то більше шансів у пацієнта успішно її вилікувати.