До ДБР готові перейти три десятки слідчих у "справах Майдану" - Рябошапка
Про це на брифінгу заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Відповідаючи на запитання, генпрокурор сказав: "27 чи 28 людей, які готові перейти до ДБР".
Він уточнив, що група, яка розслідувала "справи Майдану", не розвалилась: "Є управління процесуальних керівників, яке є самостійним структурним підрозділом і яке уже зараз проводить невідкладні слідчі дії".
Рябошапка додав, що "у нас є варіанти, як вирішити проблему з тим, щоб люди не були звільнені до того моменту, як вони перейдуть до ДБР; ми їх юридично утримуємо".
Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України фактично передала за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України справи щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках.