До ДБР готові перейти три десятки слідчих у "справах Майдану" - Рябошапка

Близько 30 працівників Генпрокуратури, які вели розслідування "справ Майдану", готові перейти до Державного бюро розслідувань.

Про це на брифінгу заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, генпрокурор сказав: "27 чи 28 людей, які готові перейти до ДБР".

Він уточнив, що група, яка розслідувала "справи Майдану", не розвалилась: "Є управління процесуальних керівників, яке є самостійним структурним підрозділом і яке уже зараз проводить невідкладні слідчі дії".

Рябошапка додав, що "у нас є варіанти, як вирішити проблему з тим, щоб люди не були звільнені до того моменту, як вони перейдуть до ДБР; ми їх юридично утримуємо".

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України фактично передала за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України справи щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках.