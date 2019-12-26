Суддя КСУ Мельник пішов у відставку

Суддю Конституційного Суду України Миколу Мельника звільнено згідно з його заявою.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

"24 грудня 2019 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України було звільнено у відставку суддю КСУ Миколу Мельника з посади судді Конституційного Суду України у зв’язку з поданням ним заяви про відставку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Мельника звільнено з посади судді Конституційного Суду України на підставі пункту 4 частини другої статті 149 Конституції України.

Миколу Мельника було призначено суддею Конституційного Суду України Верховною Радою у березні 2014 року. Суддя склав присягу 13 березня 2014 року.

Він є доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України.