У Ватикані розпочалася різдвяна літургія під проводом Папи Франциска
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Укрінформ
У ніч із 24 на 25 грудня розпочалася нічна Різдвяна Літургія під проводом Святішого Отця Папи Римського Франциска в Базиліці святого Петра.
Трансляцію меси з Ватикану веде UA:Перший та 5-й канал.
Також 25 грудня о 12:55 лунатиме Різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима та цілого світу (Urbi et Orbi) Святішого Отця Франциска з площі святого Петра в Римі, яке Папа традиційно виголосить більш ніж 50 мовами.