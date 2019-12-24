У Ватикані розпочалася різдвяна літургія під проводом Папи Франциска

У ніч із 24 на 25 грудня розпочалася нічна Різдвяна Літургія під проводом Святішого Отця Папи Римського Франциска в Базиліці святого Петра.

Трансляцію меси з Ватикану веде UA:Перший та 5-й канал. Також 25 грудня о 12:55 лунатиме Різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима та цілого світу (Urbi et Orbi) Святішого Отця Франциска з площі святого Петра в Римі, яке Папа традиційно виголосить більш ніж 50 мовами.