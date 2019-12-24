Суд залишив Дубневича з браслетом і без закордонного паспорта

Вищий антикорупційний продовжив процесуальні обов’язки, покладені на народного депутата України Ярослава Дубневича.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"У вівторок, 24 грудня 2019 року, Вищий антикорупційний суд за клопотанням керівника САП Назара Холодницького продовжив процесуальні обов’язки, покладені на народного депутата України 9 скликання, підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії процесуальних обов’язків продовжено до 22 лютого 2020 року. Підозрюваного зобов’язано прибувати на вимогу детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи, утримуватись від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про притягнення народного депутата Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За версією слідства, парламентарій лобіював виділення коштів з бюджету АТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них і комплектів роздільного скріплення становили, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

2 листопада ВАКС обрав Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави 100 млн грн.

Вже 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід на взяття під варту з можливістю внесення застави в розмірі 90 мільйонів гривень.

За Дубневича внесли заставу 8 листопада, того самого дня він вийшов із СІЗО.