PEN Ukraine надасть гранти на переклад книжки Асєєва “В ізоляції”

Український ПЕН за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” оголошує конкурс на переклад книжки Станіслава Асєєва “В ізоляції” англійською та німецькою мовами.

Про це повідомляється на офіційному сайті PEN Ukraine.

“Щоби привернути увагу світової спільноти до справи Станіслава Асєєва, Український ПЕН надасть два гранти для перекладу збірки “В ізоляції” англійською та німецькою мовами з обов’язковою гарантією виходу книжки в авторитетних закордонних видавництвах”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, грантова підтримка включатиме в себе гонорар перекладача у розмірі 3000 євро та відшкодування вартості авторських прав, але не покриватиме витрати, пов’язані з редакційним та друкарським етапами підготовки книжки.

Для участі в програмі перекладач має до 10 лютого 2020 року надіслати на адресу ukraine.pen@gmail.com лист із темою PEN Translation Fund Grants, додавши відповідні документи (детальніше про документи та додаткові умови див. на сайті PEN Ukraine).

Рішення про заявки, які будуть підтримані в рамках грантової програми, ухвалюватиме Виконавча Рада Українського ПЕН.

Імена трьох перекладачів будуть оголошені не пізніше 17 лютого 2020 року.

Проєкт буде реалізований у рамках програми мінігрантів PEN Ukraine Translation Fund Grants, мета якої – підтримувати переклади творів українських авторів іноземними мовами. До цього Український ПЕН підтримав переклад книжки оповідань Олега Сенцова англійською, німецькою та польською мовами.

Як повідомляв Укрінформ, зв'язок із донецьким блогером і автором колонок для "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Станіславом Асєєвим, який публікувався під псевдонімом Станіслав Васін, перервався 2 червня 2017 року. Майже через два місяці після зникнення представники російської окупаційної адміністрації у Донецьку повідомили про те, що журналіста заарештовано за підозрою у “шпигунстві”. Відтоді представники влади України не мають доступу до незаконно затриманого журналіста.

22 жовтня стало відомо, що російська окупаційна адміністрація в т.з. "ДНР" засудила Асєєва до 15 років ув’язнення з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.