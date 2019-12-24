Християни західного обряду святкують сьогодні Святвечір

Католики, частина протестантів і православних церков 24 грудня святкують Святвечір.

Інша назва католицького Святвечора – Вігілія (від латинського vigilia – бдіння). Як і у християн східного обряду, це, передусім, сімейне свято.

За традицією, родини збираються на урочисту вечерю. Перед трапезою читається уривок з Євангелія про народження Ісуса, потім усі присутні обмінюються облатками (тонка пластинка прісного хліба, яку використовують для таїнства євхаристії) і вітають одне одного зі святом.

За столом одне місце обов’язково залишається вільним - для несподіваного гостя. Також це є своєрідною згадкою про тих, хто з тих чи інших причин перебуває далеко від дому.