Ялинкові вогні, сон депутата й парадні Миколайчики
У День святого Миколая на Софійській площі відбулося урочисте відкриття головної ялинки країни. Висота різдвяної красуні сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнули восьмикутну зірку з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика "охороняють" ялинку разом із українськими козаками.
Цьогоріч святкування на Софійській відкрив різдвяний парад, який пройшов до площі від Національної опери.
А в Ужгороді в переддень свята Миколая відбувся традиційний парад Миколайчиків. Учасники в червоних костюмах пройшлися вулицями міста, роздаючи цукерки перехожим, до площі Театральної. Там пізніше урочисто засвітили вогні головної ялинки обласного центру Закарпаття.
Упродовж тижня в Україні тривала міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового – передавання Вифлеємського вогню. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. До України Вифлеємський вогонь прибув 15 грудня. На фото: члени Національної скаутської організації України "Пласт" під час церемонії передачі Вифлеємського вогню миру в Михайлівському Золотоверхому соборі.
Під Верховною Радою у вівторок, 17 грудня, в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. Протестувальники намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися сутички з поліцією. Біля парламенту представники "Нацкорпусу" кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.
Унаслідок сутичок постраждало 17 поліцейських, журналісти та двоє протестувальників. Поліція затримала 26 осіб. Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
У п'ятницю, 20 грудня, Апеляційний суд міста Києва переніс на 24 грудня розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарю Юлії Кузьменко. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Юрія Сливи, Тетяни Фрич та Володимира Мельника через неявку прокурорів. Сама Кузьменко заявила, що принципово не залишить залу судового засідання, доки не з’являться прокурори. Зал суду заповнили активісти, які прийшли підтримати Кузьменко.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Народний депутат України Андрій Задорожний під час засідання парламенту.
Голова ВРУ Дмитро Разумков, Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук (зліва направо) під час церемонії покладання квітів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Києві.
Учасники урочистого молебню у межах розширеного засідання архієрейського Собору Православної церкви України з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви у Національному заповіднику "Софія Київська".
Скаути під час передачі Вифлеємського вогню у Софійському соборі представнику Міністерства культури, молоді та спорту України.
Берег Дніпра взимку в Черкасах.
Чоловік несе фрагмент головної новорічної ялинки міста, яку монтують на Соборній площі Черкас.
Ігровий момент матчу SEHA-ліги між запорізьким "Мотором" та сербською "Войводіною", що завершився перемогою української команди з рахунком 37:29, у Запоріжжі.