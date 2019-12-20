Ялинкові вогні, сон депутата й парадні Миколайчики

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Геннадій Мінченко

У День святого Миколая на Софійській площі відбулося урочисте відкриття головної ялинки країни. Висота різдвяної красуні сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнули восьмикутну зірку з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика "охороняють" ялинку разом із українськими козаками.

Фото: Геннадій Мінченко

Цьогоріч святкування на Софійській відкрив різдвяний парад, який пройшов до площі від Національної опери.

Фото: Сергій Гудак

А в Ужгороді в переддень свята Миколая відбувся традиційний парад Миколайчиків. Учасники в червоних костюмах пройшлися вулицями міста, роздаючи цукерки перехожим, до площі Театральної. Там пізніше урочисто засвітили вогні головної ялинки обласного центру Закарпаття.

Фото: Геннадій Мінченко

Упродовж тижня в Україні тривала міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового – передавання Вифлеємського вогню. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. До України Вифлеємський вогонь прибув 15 грудня. На фото: члени Національної скаутської організації України "Пласт" під час церемонії передачі Вифлеємського вогню миру в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Фото: Володимир Тарасов

Під Верховною Радою у вівторок, 17 грудня, в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. Протестувальники намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися сутички з поліцією. Біля парламенту представники "Нацкорпусу" кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.

Фото: Володимир Тарасов

Унаслідок сутичок постраждало 17 поліцейських, журналісти та двоє протестувальників. Поліція затримала 26 осіб. Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Фото: Інна Бородаєва

У п'ятницю, 20 грудня, Апеляційний суд міста Києва переніс на 24 грудня розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарю Юлії Кузьменко. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Юрія Сливи, Тетяни Фрич та Володимира Мельника через неявку прокурорів. Сама Кузьменко заявила, що принципово не залишить залу судового засідання, доки не з’являться прокурори. Зал суду заповнили активісти, які прийшли підтримати Кузьменко.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Володимир Тарасов

Народний депутат України Андрій Задорожний під час засідання парламенту.

Фото: пресслужба Кабміну

Голова ВРУ Дмитро Разумков, Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук (зліва направо) під час церемонії покладання квітів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Києві.

Фото: Юлія Овсяннікова

Учасники урочистого молебню у межах розширеного засідання архієрейського Собору Православної церкви України з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви у Національному заповіднику "Софія Київська".

Фото: Юлія Овсяннікова

Скаути під час передачі Вифлеємського вогню у Софійському соборі представнику Міністерства культури, молоді та спорту України.

Фото: Юлій Зозуля

Берег Дніпра взимку в Черкасах.

Фото: Юлій Зозуля

Чоловік несе фрагмент головної новорічної ялинки міста, яку монтують на Соборній площі Черкас.

Фото: Дмитро Смольєнко

Ігровий момент матчу SEHA-ліги між запорізьким "Мотором" та сербською "Войводіною", що завершився перемогою української команди з рахунком 37:29, у Запоріжжі.